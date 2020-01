0 Facebook Strage in Trentino Alto Adige, auto piomba su comitiva di ragazzi: sei morti Cronaca 5 Gennaio 2020 11:22 Di redazione 2'

Bilancio tragico dell’incidente avvenuto nella serata di sabato in Trentino Alto Adige a Lutago, in valle Aurina. Un’automobile è piombata a tutta corsa contro una comitiva di 17 ragazzi che stavano uscendo da una discoteca. Sono sei i giovani che hanno perso la vita, undici quelli rimasti feriti. Le vittime, tutte di origini tedesche, avevano tra i 20 e i 25 anni.

Il conducente, un 28enne originario del posto, è stato arrestato immediatamente. E’ risultato positivo al alcol test con un tasso alcolemico molto superiore rispetto al limite consentito dalla legge. I ragazzi stavano rientrando a casa intorno alle 1.15, avevano trascorso una serata in amicizia e stavano risalendo sul bus turistico che avrebbe dovuto accompagnarli.

Sul posto sono arrivati Vigli del Fuoco e soccorsi. Le ambulanze hanno trasportato i ragazzi feriti negli ospedali di Brunico, Bressanone e Bolzano. Intervenuto anche un elisoccorso che ha portato una donna in gravi condizioni in una struttura in Austria.

I Vigili del Fuoco hanno montato un tendone per prestare il primo soccorso ai feriti meno gravi.

“Il nuovo anno inizia con una tragedia“, queste le parole del governatore Arno Kompatscher, che ha tenuto una conferenza stampa a Lutago per fare il punto della situazione sul tremendo incidente. Intanto un team di psicologi è intervenuto per supportare i giovani sopravvissuti in questo momento traumatico. Istituita anche una rete di comunicazione per parlare con i parenti delle vittime in Germania.