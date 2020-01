0 Facebook Massimo Giletti ricorda il padre scomparso: “Mi ha insegnato la semplicità” Spettacolo 5 Gennaio 2020 17:52 Di redazione 2'

Sono poche parole ma che racchiudono tutto il bene che Massimo Giletti prova per suo padre. Emilio, morto all’età di 90 anni, è stato un imprenditore tessile e anche pilota, un grande appassionato di corse automobilistiche. Ricoverato da qualche giorno all’ospedale di Trivero, in provincia di Biella, a seguito di un aneurisma, è deceduto nella giornata di sabato.

Il conduttore di Non è l’Arena ha ricordato il padre con una dichiarazione al Corriere della Sera: “Mio padre mi ha insegnato la semplicità. Da lui ho imparato a tenere duro nei momenti difficili della vita e ad avere le spalle larghe. Ho fatto anche il lavoratore stagionale. D’inverno in Rai e d’estate in azienda da papà con la tuta da operaio“, parole molto belle, che raccontano un Massimo Giletti diverso da quello che vediamo in tv.

Giletti, infatti, prima di diventare giornalista e conduttore ha lavorato nell’azienda del padre, poi però ha compreso che la sua vocazione era un’altra. Quel lascito non era stato motivo di scontro con il padre, che aveva accettato la scelta del figlio. In queste ore tanti fan di Massimo stanno scrivendo parole di vicinanza al dolore che sta vivendo in questo momento.