Sara Daniele ricorda il padre a cinque anni dalla sua scomparsa: il post che commuove

4 gennio 2020, sono passati cinque anni dalla scomparsa di Pino Daniele. Una data che tutti ricordano, soprattutto Sara Daniele, figlia del musicista napoletano. La giovane ha voluto ricordarlo con un commuovente post su Instagram, allegato a una foto che la ritrae quando era una bambina al fianco del papà.

“Ti penso tutti i giorni, ma oggi un po’ di più. Il dolore piano piano si sta trasformando in forza, con la consapevolezza che ogni giorno che passa assomiglio sempre di più a te”, queste le parole di Sara Daniele che in questa giornata ha dedicato un pensiero al padre.

Con Pino, Sara aveva un rapporto speciale, è stata lei a raccontarlo più volte. Salita sul palco dello stadio San Paolo, durante l’evento “Pino è“, concerto tributo in ricordo dell’artista scomparso a cui parteciparono tantissimi musicisti legati al grande Pino, lesse una lettera in cui parlava del padre, della sua arte e del legame che li univa. Il 4 gennaio è una data che tutti i napoletani e i numerosi fan del cantante porteranno sempre nel cuore. Tante, infatti, le iniziative organizzate a Napoli per ricordare l’artista scomparso cinque anni fa.

Il post di Sara Daniele