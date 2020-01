0 Facebook Dramma in provincia, bimba di 9 anni si sente male e muore Cronaca 4 Gennaio 2020 11:25 Di redazione 1'

Tragedia di inizio anno nel Bellunese. Una bambina di nove anni è deceduta a seguito di un malore. La piccola si trovava in vacanza a San Pietro di Cadore con la nonna e la madre, quando improvvisamene ha detto loro di non sentirsi bene.

Pare che abbia cominciato ad accusare un forte mal di testa, dopo averlo detto alla madre, ha avuto un malore e in seguito perso i sensi. Immediato il trasporto al pronto soccorso più vicino. Sul posto è giunta un’eliambulanza che ha trasportato la piccola all’ospedale di Treviso.

Purtroppo quando i medici l’hanno soccorsa, per la bambina non c’era più nulla da fare. Le cause della morte, secondo una prima analisi, sarebbero riconducibili a un arresto cardiaco, probabilmente dovuto a un aneurisma. Sconvolte la madre e la nonna della piccola.