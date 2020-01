0 Facebook Napoli ricorda Pino Daniele, tutti gli eventi dedicati al grande musicista Il cantautore e chitarrista napoletano è scomparso cinque anni fa Musica 4 Gennaio 2020 09:55 Di redazione 2'

Sono passati cinque anni ma il ricordo della scomparsa di Pino Daniele fa ancora male al cuore. Ma grazie alla sua musica, l’artista partenopeo è immortale e resterà per sempre nei ricordi di tutti. Oggi, Napoli, è pronto ad omaggiarlo e ricordarlo con affetto.

Tanti gli eventi e le iniziative organizzate in città. Concerti, flash mob e la musica di Pino in filodiffusione tra le strade, i vicoli e le piazze di Napoli. Si comincia con la messa dedicata al cantautore e celebrata dal parroco Salvatore Giuliano alle 12.30 nella chiesa di Santa Maria dell’Aiuto.

Come riportato da La Repubblica, seguirà un concerto / cantata degli Esona Ancor tribute band, insieme a musicisti e fans nella Sala di Largo Ecce Homo – adiacente alla chiesa. In questa chiesa Pino Daniele è stato battezzato e si trova nei pressi del palazzo dove ha vissuto con le zie. Lo show è stato organizzato da Nico Musella in collaborazione con Enzo Mautone, cantante degli Esona Ancor, insieme ad amici fan dell’artista scomparso.

Poi toccherà al pianoforte del maestro Danise che suonerà per il quarto anno sul Lungomare per chiamare a raccolta tutti i fan. L’invito per l’evento “Pino Daniele, I still love you” è partito dalla pagina Facebook “Ricordando Pino Daniele” in collaborazione con “Danise #scugnizzoDelJazz“. “Proprio su via Partenope più di 40 anni fa Pinotto ha scritto le prime righe di Napule è”, hanno spiegato gli organizzatori ringraziando il Comune di Napoli per le autorizzazioni.

La scaletta preparata dal coro collettivo: sarà composta da 38 brani scritti da Pino Daniele. Non mancheranno i principali successi del musicista e chitarrista napoletano. Il via alle 21. Infine, protagonista anche la grande Lina Sastri pronta a ricordare Pino Daniele nel concerto dell’Epifania, insieme a Monica Sarnelli alla Domus Ars di Santa Chiara a Napoli.

Il 5 gennaio, invece, sarà la volta de ‘I Quartieri Jazz’, alle 21.30 a Palazzo Venezia. Inoltre, oggi, dalle 06.00 alle 08.00 e dalle 14.00 alle 20.00, Radio Marte trasmetterà esclusivamente canzoni di Pino Daniele.