Allerta meteo Verde della Protezione civile per vento forte e gelo: calano le temperature Meteo 4 Gennaio 2020 14:12

In arrivo il gelido inverno in Campania. La Protezione civile della Regione ha diramato un avviso di allerta meteo Verde per venti forti e gelo, ci sarà, infatti, un brusco calo delle temperature a partire dalle 12.00 di domenica fino alle 18 di lunedì sera. Dopo i primi accenni di freddo avuti a cavallo di Capodanno, il termometro si abbasserà nuovamente.

In questa giornata di sabato abbiamo avuto un clima piuttosto uggioso con un alto tasso di umidità che ha fatto salire lievemente le temperature. Da domenica, però, le minime passeranno dagli 8 gradi degli ultimi giorni a 4 e le massime scenderanno solo di un grado, da 14 a 13. La Protezione civile, infatti, ha emanato un avviso di allerta proprio per il forte vento e le gelate che investiranno tutto il territorio campano.

Sono previsti: “Venti forti settentrionali con locali rinforzi. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte. Gelate a quote basse“. Per quanto riguarda le gelate la Protezione civile invita a prestare molta attenzione alle possibili nevicate. L’ente, inoltre, raccomanda a tutte le autorità competenti di porre in essere le misure necessarie atte a prevedere e contrastare i fenomeni attesi.

Per quanto riguarda il meteo Napoli, è da lunedì che si avrà una vera e propria ondata di gelo con il termometro che arriverà a toccare 1 grado, le massime, invece, non supereranno i 9 gradi. Inversione che sarà ampiamente avvertita, l’aria, infatti, sarà più fredda e in alcune zone ci sarà un clima maggiormente gelido. Le minime si assesteranno tra 1 e 3 gradi per il resto della settimana e le massime subiranno un lieve innalzamento tra i 12 e i 13 gradi.

Il meteo, inoltre, nei prossimi giorni sarà caratterizzato dalla presenza del sole e l’assenza di piogge. Arriverà il freddo, dunque, ma non pioverà.