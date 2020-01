0 Facebook Salerno piange Maria Belmonte: “La giornalaia che sorrideva sempre” Cronaca 4 Gennaio 2020 13:51 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito la città di Salerno. Si è spenta Maria Belmonte, conosciuta dalla comunità come la “Giornalaia di Torrione“. La donna, infatti, aveva un’edicola nella zona orientale della città ed era molto conosciuta nel quartiere in cui viveva.

La sua scomparsa ha sconvolto la comunità, che la ricorda con grande affetto. Chi la conosceva la descrive come una donna sempre sorridente e disponibile con tutti, amava il suo lavoro e aveva sempre una bella parola per chiunque si recasse nell’edicola in cui lavorava.

I funerali si terranno domenica mattina alle 09.15 presso la chiesa di San Giovanni Battista a Torione. In tanti in queste ore si stanno stringendo ai dolori dei familiari, figli, nipoti e pronipoti.