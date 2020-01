0 Facebook Petardo sotto l’ambulanza, medico ferito dalla deflagrazione Cronaca 2 Gennaio 2020 11:35 Di redazione 1'

Aggressione n.2 del 2020. Inizia così il post pubblicato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Azzerato il pessimo bilancio del 2019, si apre un nuovo registro, che inizia già all’insegna delle brutte notizie.

Nella tarda mattinata del 1 gennaio, un medico che era di turno su un’ambulanza è rimasto ferito dall’esplosione di un petardo che si trovava sotto il mezzo. La vettura si trovava in via Chiatamone ed era diretta a Barra per soccorrere un paziente. E’ proprio in quel momento quando il medico è sceso dalla vettura e ha aperto lo sportello, è rimasto ferito dallo scoppio di una “cipolla”, termine utilizzato a Napoli per uno specifico botto di Capodanno.

LEGGI ANCHE: OPERATORI DEL 118 PRESI A CALCI E PUGNI

Il medico ha riportato disturbi all’udito. L’associazione denuncia che un episodio simile era avvenuto anche l’anno scorso nel quartiere di Pianura, sottolineando come gli attacchi alle ambulanze, anche con petardi, sia una triste usanza. Non sono stati identificati i responsabili di quest’attacco.

Il post di Nessuno Tocchi Ippocrate