0 Facebook Ponti, feste e calendario 2020: 30 giorni di vacanze con soli 8 giorni di ferie News 2 Gennaio 2020 11:10 Di Antonella Bianco 2'

Un 2020 particolarmente ricco di ‘ponti’. Quasi tre settimane di vacanza con soli sei giorni di ferie, che possono diventare quasi un mese di relax se si aggiungono altri due giorni.

È un gioco di incastri. Tra Natale e Capodanno 2020 si potranno fare ben dieci giorni di vacanza (dal 25 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021) ‘attaccando’ a festività e ponti appena 4 giorni di ferie. Tra Capodanno e l’Epifania si potrà invece farsi una settimana di vacanza con 4 giorni di ferie.

Ecco nel dettaglio il calendario. Si parte subito il 6 gennaio con l’Epifania che cade di lunedì e offre così un’ottima occasione per prolungare le vacanze di fine anno o per organizzare un fine settimana in giro per l’Italia.

Il Carnevale comincia il 20 febbraio, giovedì grasso: in ogni angolo d’Italia si celebra con sfilate in maschera e feste per grandi e piccini.

Pasqua si festeggia il 12 aprile, consentendo di fare una piccola vacanza primaverile prima del 25, giorno della Liberazione, che, però, cade di sabato chiudendo le speranze di soggiorni più lunghi. Il primo maggio, festa dei lavoratori, cade di venerdì: è un lungo fine settimana da sfruttare in qualche città d’arte o al mare per passeggiate e i primi bagni di sole. La festa della Repubblica si festeggia il 2 giugno che è un martedì e quindi si può prolungare il weekend e andare al mare o in montagna per qualche giorno di benessere o di attività sportive. Meno fortunate sono le feste del 15 agosto e del primo novembre che cadono, rispettivamente, di sabato e di domenica.

Bisogna aspettare l’8 dicembre che è un martedì e che consente di fare un lungo ponte prima delle vacanze di Natale. E magari visitare qualche mercatino natalizio. Infine c’è Natale che nel 2020 cade di venerdì, proprio come san Silvestro: allungando il fine settimana consente di organizzare una mini vacanza.