Panico a via Toledo, spari tra la folla: motorino si ferma e genera il caos Cronaca 2 Gennaio 2020

E’ accaduto durante la notte di Capodanno. Un motorino con a bordo probabilmente due minori ha generato il panico in strada. A riportare la notizia è stato il quotidiano Il Mattino.

Uno scooter con a bordo due giovani si è fermato nel centro di via Toledo, strada ad alto traffico pedonale, uno di loro ha estratto una pistola e ha sparato cinque colpi in aria. Le persone presenti hanno temuto si trattasse di un agguato di camorra o di una stesa. In realtà la pistola da cui sono partiti i colpi era a salve.

Si tratterebbe, infatti, di un nuovo stupido gioco, usare pistole sceniche per inscenare episodi criminosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione San Giuseppe che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Hanno rinvenuto cinque bossoli che effettivamente erano di una pistola a salve. E’ stata avviata un’indagine per risalire ai protagonisti di questa stupida bravata.