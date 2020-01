0 Facebook Teora, giovane mamma muore il primo dell’anno Cronaca 2 Gennaio 2020 10:40 Di redazione 1'

Una tragedia quella avvenuta il primo dell’anno in una abitazione di Teora, in provincia di Avellino. Una giovane mamma. Jessica M., 31 anni appena, riferisce Ottopagine, nel pomeriggio si è accasciata ed è morta sul colpo. Un malore fulminante che non le ha lasciato scampo.

Madre di una bimba di soli 4 anni, la donna è stata soccorsa senza successo, dai sanitari del 118 che hanno tentato di tutto per salvarle la vita.

“……non doveva iniziare in questo modo…..non doveva”. Così il sindaco della cittadina Stefano Farina su Facebook. “Sono, come tutti, intimamente addolorato. Il padre della ragazza è per me un fratello, ogni parola è superflua. È un dolore troppo grande che non merita questa bella famiglia, che considero come fosse la mia famiglia” ha aggiunto.

