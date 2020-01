0 Facebook Elena Santarelli è esausta, perde la pazienza e si infuria: “Non ne posso più” Spettacolo 2 Gennaio 2020 12:42 Di redazione 2'

Elena Santarelli è stata protagonista di una sfuriata sui social. La show girl ha risposto in modo molto diretto e senza mezzi termini a chi l’ha attaccata di essere troppo magra. La storia si ripete, non è la prima volta, infatti, che è presa di mira dagli haters.

La show girl esce da un periodo molto difficile, il figlio da poco ha superato un brutto male, aveva un tumore al cervello e la Santarelli finalmente sta tornando a sorridere. Quando ha ricevuto i primi attacchi per la sua eccessiva magrezza, Giacomo era ancora in cura e all’epoca Elena spiegò che non stava vivendo un momento facile e la sua forma ne aveva risentito.

L’ultimo scatto che la ritrae alle Maldive in vacanza, però, ha scatenato la fura degli haters, c’è chi le ha detto: “Mangia, fai pena“. A queste parole se ne sono aggiunte tante altre offensive, così la show girl ha deciso di rispondere in modo diretto: “Sono stufa di questi commenti! Non ne posso più. Non potete sapere cosa mangio, non puoi sapere come è il mio metabolismo“. E ancora: “Non lo puoi sapere tu come il resto della popolazione… Tu andresti sotto la foto di una, magari grassa, a dirle ‘oh bella magna de meno che il colesterolo te pare sennò?’ Non credo, inutile dire ‘bella ma mangia’. Scusa, ma non lo accetto proprio“.

Il post di Elena Santarelli