Un asteroide grande come un bus oggi passerà vicino alla Terra: l'annuncio della Nasa News 2 Gennaio 2020

Un asteroide passerà “vicino” alla terra oggi quando in Italia saranno le 15.00. Lo segnala la Nasa. Grande come un bus e in viaggio nello spazio alla velocità di quasi 30 mila chilometri orari, l’asteroide però non dovrebbe avvicinarsi troppo: passerà a una distanza massima di un 1,6 milioni di chilometri.

2019 AE3, questo il nome dell’asteroide, rappresenta una grande occasione per gli appassionati di astronomia, che avranno l’opportunità di seguirne il percorso anche online sul sito theskylive. Già il 26 dicembre 2019 un altro asteroide, chiamato CH59, si era avvicinato alla Terra ad una velocità di circa 44 mila chilometri orari.