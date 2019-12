0 Facebook Santa Maria Capua Vetere, baby gang irrompe in chiesa e lancia petardi contro i fedeli L'episodio segnalato dal gruppo Facebook 'Ciò che vedo in città' Cronaca 31 Dicembre 2019 15:01 Di redazione 2'

Tra le tante campagne anti botti illegali per questo capodanno c’è stato un episodio che avrebbe potuto scatenare tragiche conseguenze. È accaduto a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Una baby gang ha fatto irruzione in una chiesa mentre era in corso la messa ed hanno lanciato alcuni petardi accesi tra i fedeli.

La vicenda ha sconvolto la comunità cattolica della parrocchia di San Pietro Apostolo. “Ieri sera durante la celebrazione della messa delle ore 19.30 presso la Chiesa di San Pietro Apostolo. Pochi istanti prima della lettura del Vangelo, un gruppo di ragazzini ha aperto velocemente una delle porte laterali d’entrata lanciando un petardo“, ecco cosa è stato raccontato in un post pubblicato sul gruppo Facebook ‘Ciò che vedo in città‘.

“Dato che il tutto è durato pochissimi secondi, il tempo di realizzare cosa stesse succedendo che il boato, molto forte, ha spaventato tutti i presenti. Al botto è seguito un lungo silenzio di tristezza e sgomento da parte di tutti, compreso il sacerdote mentre alcuni signori si sono precipitati fuori. La messa è andata avanti e nel corso dell’omelia si è riflettuto sul senso del Vangelo ieri dedicato al significato e al valore della famiglia“.