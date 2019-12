0 Facebook Aversa, rissa e coltelli: la movida si colora di rosso sangue Due gli episodi di violenza Cronaca 31 Dicembre 2019 15:45 Di redazione 1'

La movida di Aversa, località in provincia di Caserta, è stata sconvolta da due episodi accaduti lo stesso giorno e a circa un’ora di differenza. La vita notturna del centro è molto rinomata e conosciuta. Questa volta, però, a balzare all’onore delle cronache sono finite due aggressioni di cui una culminata in un accoltellamento.

Come riportato da Edizione Caserta, in piazza Savignano una lite è degenerata in rissa. Ancora sconosciuti dinamica e movente del litigio. La certezza è che all’improvviso sono spuntati fuori i coltelli. Un giovane di 20 anni è finito al suolo ferito da alcuni fendenti. Immediato l’arrivo dei sanitari e il trasporto urgente in ospedale. La vittima è fuori pericolo.

A finire al nosocomio di via Gramsci anche un altro ragazzo. Il 21enne è stato picchiato da un gruppo di giovani. La vittima ha rimediato una brutta frattura scomposta alla caviglia. Il fatto è accaduto in via Roma nel cuore della movida aversana.