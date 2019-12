0 Facebook Salvini, ennesimo attacco sessista sui social. Questa volta la vittima è la neo ministra Azzolina Politica 30 Dicembre 2019 11:23 Di Martina Gaudino 1'

Anche stavolta Matteo Salvini non ha perso occasione per scatenare un’ondata di commenti sui social. Il leader della Lega, infatti, ha pubblicato una foto della neo ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina accompagnata da una frase equivoca “Al concorso per presidi sarebbe bello se l’orale fosse anonimo“. Una dichiarazione della grillina con cui l’ex ministro o chi per lui ha pensato di divertirsi. Il doppio senso degli orali non è passato inosservato all’attento popolo della rete.

Una frase sessista, una caduta di stile cui, però, Salvini ha abituato sin dai tempi in cui regnava sovrana la bambola gonfiabile dedicata a Laura Boldrini. Dopo Boldrini, Maria Elena Boschi, Luciana Littizzetto, Carola Rackete e così via.

E mentre una parte di Facebook si è fortemente indignata per quanto postato dal leader leghista, i sostenitori se la ridono e rincarano la dose nei confronti della ministra pentastellata.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook