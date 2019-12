0 Facebook Cesa, scomparso da giorni. L’appello dei familiari: “Aiutateci a trovare Mimmo” Campania 30 Dicembre 2019 10:57 Di Martina Gaudino 1'

Sono ore d’ansia per la scomparsa a Cesa per la scomparsa di Domenico Brasacchio. A lanciare l’appello sui social è la cognata dell’uomo. Domenico, conosciuto da tutti come Mimmo, si è allontanato da casa tre giorni fa e da allora non ha più dato notizie.

“Per favore – ha scritto la cognata sui social – condividete questa foto. Lui si chiama Brasacchio Domenico (Mimmo) e dal 27/12 2019 dalle ore 18:00 non si hanno più sue notizie. È uscito di casa senza fare più ritorno! Siamo molto preoccupati vi prego di aiutarci. Lui abita a Cesa Via renè guenon n 1 Caserta (NA)se qualcuno lo avesse visto o abbia sue notizie mi contatti al 3925186897 grazie”.

Tante le condivisioni e i post per aiutare la famiglia che spera di riabbracciare Domenico per l’ultimo dell’anno.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook