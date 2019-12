0 Facebook Iovino, M5S: “Bisogna far ritornare la caserma dei Carabinieri a Nola” Politica 30 Dicembre 2019 20:46 Di redazione 2'

Forze Armate, Iovino (M5Stelle) “Grande lavoro dei nostri uomini sul Territorio, ma nel nolano bisogna fare ancora di più. L’obiettivo è il ritorno della caserma dei Carabinieri a Nola”.

“Questa mattina, insieme al Sottosegretario Angelo Tofalo, abbiamo portato un piccolo dono insieme ai nostri auguri di buon anno, ai carabinieri di alcune caserme del nolano”. Queste le parole di Luigi Iovino, deputato del Movimento 5 Stelle, dopo il saluto agli uomini dell’Arma insieme al Sottosegretario Tofalo.

“La difficoltà maggiore riguarda la dislocazione della Compagnia di Nola, oggi situata nella Stazione di Tufino. Tema questo – continua Iovino – che abbiamo già portato agli organi competenti e che continueremo a seguire con il massimo impegno sperando di riavere la stazione dei Carabinieri proprio nella città di Nola.

C’è ancora molto da fare ma in questo nuovo anno ci impegneremo ancor di più per dare maggiori tutele a chi garantisce la sicurezza dei nostri concittadini. Un ringraziamento speciale va al Sottosegretario Angelo Tofalo per essere sempre vicino ai nostri uomini anche in questi giorni dedicati alle festività natalizie”.

“Ringrazio il Colonnello Giardelli, il Maggiore Degli Effetti e il Maresciallo Fusco per averci accolto e accompagnato durante i saluti”.