Ariano Irpino, detenuto salvato dopo che aveva ingoiato batterie e lamette Tempestivo e decisivo l'intervento della Polizia penitenziaria. L'allarme dato dai compagni di cella Cronaca 30 Dicembre 2019

Un altra tragedia avvenuta in carcere ma che per fortuna ha avuto un epilogo positivo. Un detenuto recluso presso il carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, ha tentato di togliersi la vita.

Il giovane di 35 anni ha ingoiato tre batterie, una lametta e un tagliaunghie. Immediato l’allarme scattato grazie ai compagni di cella del detenuto. Poi il repentino intervento degli agenti della Polizia Penitenziaria.

Infine, la corsa urgente presso il pronto soccorso dell’ospedale Frangipane a Tricolle. I sanitari hanno provveduto alle prime cure sul 35enne stabilizzandolo. Poi il giovane ha rifiutato il ricovero. Ancora sconosciuti movente e dinamica della vicenda.