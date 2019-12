0 Facebook Investito e ucciso dal treno della Circumvesuviana, stava portando da mangiare ai gatti randagi Cronaca 30 Dicembre 2019 15:38 Di redazione 1'

E’ stato travolto e ucciso da un treno in corsa nella giornata di sabato un uomo di 44 anni. Il dramma è avvenuto a Portici, a perdere la vita è stato F.E., un uomo che era conosciuto dal’intera comunità.

Dopo due giorni dalla tragedia emerge un particolare che all’inizio non era stato reso noto. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, l’uomo era solito dare da mangiare ai gatti randagi. Sembrerebbe che il pomeriggio dell’incidente, avesse le cuffiette nelle orecchie e quindi non avrebbe sentito il treno arrivare.

La vittima potrebbe essere stata lì in quel momento proprio per dare da mangiare a una comunità di gatti senza casa. Una vera e propria tragedia che ha scosso l’intera comunità. In questi giorni, infatti, sono stati moltissimi i messaggi di cordoglio per la drammatica scomparsa del quarantaquattrenne.