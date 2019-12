0 Facebook Dramma a Portici, attraversa sui binari e viene investito. Morto un 44enne L'incidente è avvenuto alle 14.45 Cronaca 28 Dicembre 2019 16:30 Di redazione 1'

E’ ferma la circolazione dei treni a Portici (Napoli) a seguito dell’investimento di un uomo di 44 anni, di nazionalita’ italiana.

L’incidente – sulla cui dinamica sono in corso accertamenti – e’ avvenuto alle 14.45. Un treno regionale Trenitalia 21273 proveniente dai Campi Flegrei e diretto a Santa Maria La Bruna, con sessanta persone a bordo, ha investito per cause in corso di accertamento l’uomo poco prima dell’arrivo nella stazione di Portici, in prossimita’ di un passaggio a livello regolarmente chiuso.

La circolazione e’ sospesa ed e’ stato attivato servizio con bus sostitutivi. Sul posto la Polizia Ferroviaria.

