Stefano Bollani è cittadino onorario di Napoli, il musicista pronto ad incantare la città È show in Comune per la cerimonia di conferimento. Il musicista jazz sarà protagonista per il concerto dell'ultimo dell'anno in piazza Plebiscito Musica 30 Dicembre 2019

È pronto a stupire i napoletani e tutti coloro che andranno in piazza del Plebiscito per il consueto concerto del 31 dicembre. L’evento che saluterà il 2019 e accoglierà il 2020, prima dello spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio dal Castel dell’Ovo, nel cuore del Golfo di Napoli.

La città da oggi ha un cittadino in più, stiamo parlando di Stefano Bollani artista ma soprattutto musicista jazz. Innamorato di Napoli, di Renato Carosone e di tutta la canzone napoletana, Bollani nel ricevere il prestigioso conferimento è stato protagonista di un vero e proprio show a palazzo San Giacomo.

Il pianista, diventato cittadino onorario, ha mixato due capolavori della tradizione napoletana – Reginella e ‘o Sole Mio – aprendo e chiudendo l’esibizione con l’inizio di un brano cult ma proprio della cultura neomelodica: Chille va pazz pe te di Ciro Ricci.

“Grazie a Carosone mi sono innamorato del blues, del jazz, e della lingua napoletana. Per me è un grande onore suonarlo al Plebiscito. Sarà la prima volta che suonerò tutte le sue canzoni perché anche se è stato il mio unico modello da bambino poi per timidezza raramente dal vivo mi sono permesso di eseguire i suoi gioielli e domani lo farò“, ha detto Bollani che tra l’altro ha vinto proprio il Premio Carosone ed ha inciso un album, nel 2015, dal titolo Napoli Trip.

