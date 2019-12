0 Facebook Il dolore di Cesare Cremonini per la morte del padre Il papà del cantante è stato colpito da un ictus. "Facevo di tutto per tenerlo sveglio" Spettacolo 29 Dicembre 2019 18:12 Di redazione 1'

Cesare Cremonini ormai non è più il front man dei Lunapop. Ad oggi è un artista maturo e consapevole. Il cantante ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale ‘7‘ del Corriere della Sera, la tragedia che ha colpito suo padre.

“Qualche anno fa mio padre ebbe un ictus davanti a me, a cena. Stavamo passando una bella serata in due quando le sue parole cominciarono a cadere sul tavolo. Continuavo a raccontargli di quando ero piccolo e lui mi addormentava con delle improbabili favole inventate. Improvvisavo alla meglio per cercare di tenerlo sveglio, mentre lui emetteva frasi sconnesse.

Arrivati all’ospedale Sant’Orsola lo operarono immediatamente e mi ritrovai a pregare per lui nella sala di aspetto: ‘Dio fammi risentire ancora una volta la sua voce! Anche se vorrei non capitasse mai più, quel momento ha cambiato profondamente la mia vita, il mio rapporto con lui e la mia spiritualità.

L’intervento riuscì e dopo due settimane di silenzio e balbettamenti mio padre tornò a pronunciare il mio nome correttamente. La voce è la cosa più importante che abbiamo“.