Una grande manifestazione di affetto e vicinanza per la famiglia della piccola Noemi, la bambina ferita lo scorso mese di maggio a causa di un agguato avvenuto in piazza Nazionale a Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, sono stati tanti i regali che amici e vicini hanno voluto portare alla bimba.

Molto felici i genitori, Fabio e Tania: “Ancora una volta ci è stata dimostrata tanto affetto e vicinanza. Sono arrivate tanti doni per la mia piccola e di questo ringraziamo tutti. A gennaio ci sarà anche più chiara la situazione dal punto di vista sanitario“.

Infatti, Noemi, potrebbe subire un altro intervento chirurgico agli inizi del 2020. Potrà essere necessaria un’operazione per mettere a posto le due vertebre colpite dal proiettile che l’ha costretta ad un lungo ricovero presso l’ospedale Santobono.

“La piccola ha trascorso un Natale sereno con la sua famiglia, certo ci sono ancora tanti problemi da affrontare, ma fortunatamente il peggio è passato. Spero che non si spaventi nel sentire i fuochi di artificio. Recentemente abbiamo festeggiato un compleanno e quando abbiamo stappato lo spumante lei ha abbracciato il padre e ha esclamato spaventata: No, la botta no. Adesso speriamo che non si impaurisca. Ma questo è il primo capodanno dopo la tragedia sfiorata e non sappiamo come reagirà“, ha detto nonno Alessandro.

