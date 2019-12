0 Facebook Franco Ricciardi, la sorpresa del cantante napoletano per il compleanno della madre L'esibizione speciale dell'artista partenopeo con la dedica alla madre che ha compiuto 86 anni Spettacolo 28 Dicembre 2019 14:06 Di redazione 1'

“Buon compleanno mammà, auguri!“, con questa frase urlata a squarciagola Franco Ricciardi è entrato in casa dalla madre per farle un augurio speciale per i suoi 86 anni. Il cantante napoletano è stato accompagnato da una piccola orchestra.

Un omaggio fatto con il cuore da parte dell’artista alla mamma, molto emozionata nel ricevere questa dedica musicale. Franco Ricciardi dopo la simpatica esibizione ha abbracciato con amore la donna davanti gli occhi divertiti e commossi dei presenti.

