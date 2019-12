0 Facebook Allarme in Costiera, crolla un rudere: evacuate tre famiglie Il dramma dopo il feroce temporale che si è abbattuto sulla regione nei giorni scorsi Cronaca 28 Dicembre 2019 14:00 Di redazione 1'

Il maltempo che si è abbattuto la scorsa settimana sull’intero territorio campano ha continuato ad avere conseguenze negative per la popolazione. Il dramma ha colpito ancora la Costiera amalfitana.

Nello specifico siamo a Tramonti, dove in località Cesarano (in provincia di Salerno), è crollato un rudere nella notte. Questo ha causato l’urgente evacuazione di tre famiglie, immediatamente supportate dalla Protezione civile.

I Vigili del fuoco hanno predisposto l’evacuazione per motivi di sicurezza. Le famiglie abitano in una palazzina situata nei pressi del rudere crollato. Giorni fa la zona è stata messa in ginocchio dalle forti piogge.