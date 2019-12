0 Facebook Melito piange Danilo, deceduto a 20 anni a causa di un incidente Era il 21 dicembre scorso quando il giovane, a bordo di un'automobile, è stato tamponato da un tir a Milano Cronaca 27 Dicembre 2019 18:46 Di redazione 1'

Si era trasferito a Milano per raggiungere i suoi obiettivi di vita. Purtroppo i sogni di Danilo Barletta si sono infranti contro un camion. È dello scorso 21 dicembre l’incidente che ha distrutto l’esistenza del 20enne originario di Melito, in provincia di Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, Danilo era a bordo della sua auto quando è stato tamponato da un tir. Immediato l’allarme e l’arrivo dei soccorsi sul posto. I sanitari del 118 hanno immediatamente provveduto al trasferimento urgente in ospedale del 20enne.

Dopo giorni di agonia combattuti per sopravvivere, è arrivata ieri – nel giorno di Santo Stefano – la triste notizia: Danilo non è sopravvissuto. Secondo quanto riportato da Teleclub, sono già tantissimi i messaggi d’affetto per il giovane e la sua famiglia.