Sospetta meningite, 40enne di Cervinara ricoverato al Cotugno Il trasferimento a Napoli dopo un primo ricovero all'ospedale Rummo di Benevento 27 Dicembre 2019

È scattato l’allarme per un presunto caso di meningite che ha colpito un uomo di 40 anni originario di Cervinara, località in provincia di Avellino. Il 40enne è stato ricoverato presso l’ospedale Cotugno di Napoli.

Come riportato da Il Mattino, l’uomo prima di essere trasferito d’urgenza al nosocomio napoletano specializzato nella cura di malattie infettive, era stato ricoverato al Rummo di Benevento. I sintomi, soprattutto una febbre molto alta, hanno portato i medici a pensare che il 40enne avesse la meningite.

Il sindaco di Cervinara, Filuccio Tangredi, è in costante contatto con i familiari e l’Asl anche per attivare l’eventuale profilassi per chi è stato in contatto con il paziente.