Casal di Principe piange Ettore Corvino della Coldiretti È stato anche assessore provinciale Cronaca 27 Dicembre 2019

Una triste notizia ha rovinato il Natale di Casal di Principe, località in provincia di Caserta. L’intera comunità è in lutto per la scomparsa di Ettore Corvino, responsabile della Coldiretti per l’intero territorio dell’agro aversano.

Corvino è ricordato come una persona in gamba e per bene, soprattutto molto legata al proprio lavoro e al proprio territorio. Non è un caso che grazie alle sue competenze è stato anche nominato in passato assessore provinciale all’agricoltura.

Come riportato da Caserta Focus, la vita di Corvino è stata stroncata da una malattia contro la quale quest’ultimo ha combattuto come un leone durante gli ultimi mesi. Poi, purtroppo, il tragico epilogo.