0 Facebook Campania, emergenza maltempo: la Sma al servizio dei comuni Il comunicato dell'Ente regionale Meteo 27 Dicembre 2019 13:10 Di redazione 2'

L’emergenza maltempo, nei giorni precedenti il santo Natale, ha causato ingenti disastri in varie zone della regione Campania. Tanti Comuni sono stati messi in ginocchio per le piogge battenti, gli alberi caduti, i fiumi esondati e le mareggiate che hanno causato gravi danni alle coste. La Sma Campania, società in house providing – Regione Campania, come «Pronto intervento ambientale» al fianco dei volontari della Protezione civile coordinati dalla dott.ssa Claudia Campobasso e dei vigili del fuoco, senza mai fermarsi ha affrontato vari interventi per la messa in sicurezza del territorio. L’amministratore unico ing. Giuseppe Esposito ed il dirigente Cosimo Silvestro sono stati in costante contatto con il vice presidente della giunta regionale Fulvio Bonavitacola.

La squadre delle basi territoriali Sma sono presenti nei seguenti Comuni: San Martino di Valle Caudina e Giugliano in Campania nei pressi della foce del Lago Patria.

Nel Comune di Napoli, all’interno del nosocomio San Paolo del quartiere di Fuorigrotta, alcuni tecnici (dirige i lavori il responsabile Area cantieri Sma Alessandro Soria) ed operai della Sma, alla presenza del direttore generale Asl Napoli 1 ing. Ciro Verdoliva, sono intervenuti per eliminare alcuni alberi caduti su una struttura.

Continua il lavoro della Sma, invece, nell’area demaniale dell’ex canapificio di Frattamaggiore con la bonifica dell’intera struttura dalla vegetazione infestante e con la messa in sicurezza dei luoghi.

Mentre nella provincia casertana gli operai della Sma hanno concluso il lavoro di manutenzione boschiva attraverso lo sfalcio dei rovi, decespugliamento e potatura delle siepi nei Comuni di Falciano del Massico (via Panoramica) e di Sessa Aurunca nella zona di Ponte fiume in una strada adiacente il Garigliano.

Nel Comune di Pompei, nel tratto del fiume Sarno, gli operai della Sma stanno eseguendo servizi di manutenzione ambientale in corrispondenza degli argini del corso d’acqua, con al bonifica e la messa in sicurezza; inoltre sono state piantumate nuove specie arboree su tutto il ciglio stradale.

A Boscoreale la base territoriale dell’omonimo Comune sta eseguendo lavori di bonifica nei giardini del parco urbano.