Fiori d'arancio per Massimo Boldi. L'attore regala un anello alla fidanzata 40enne Spettacolo 27 Dicembre 2019 13:15

C’è sempre tempo per innamorarsi e Massimo Boldi, 74 anni, con la sua Irene Fornaciari, 40, sono la dimostrazione concreta. Nonostante i 34 anni di differenza i due sono così felici insieme da essere quasi pronti per il grande passo.

“Lei ha fatto un miracolo: ero spento e ho ritrovato la voglia di fare film”, ha raccontato l’attore al settimanale Oggi rivelando anche d’averle regalato un anello. “L’anello è un pegno d’amore, questo è certo. Qualche settimana fa grazie a un amico di Irene, a Lucca, ho trovato quello che volevo per lei. E significa una cosa: che l’ho scelta”.

Entusiasta e sorpresa, Irene ha aggiunto: “Sono rimasta senza fiato quando ho visto l’anello, non me lo aspettavo. E se è arrivato così, significa che lui ha sentito di volerlo fare. Oltre a essere un pegno d’amore, rappresenta un impegno reciproco. Mi sento molto amata da Massimo, è un uomo che si preoccupa continuamente delle persone che ama. Nelle grandi cose, come nelle piccole: mi chiede ‘hai mangiato?’, ‘hai dormito?’. Nessuno lo aveva mai fatto. È nelle piccole cose che decifri l’amore, perché queste sono le domande che fanno di una coppia una famiglia”.

