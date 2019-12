0 Facebook Caos al pronto soccorso, infermiere pesta a sangue un collega La vittima dell'aggressione è stata ricoverata per accertamenti Napoli Città 27 Dicembre 2019 13:41 Di redazione 1'

Momenti di grande tensione all’Ospedale del Mare dove nel giorno della Vigilia di Natale due infermieri di pronto soccorso sono venuti alle mani durante il turno di lavoro. Uno dei due si è scagliato contro il collega nel primo pomeriggio. Un pestaggio così feroce da costringere gli altri medici a chiedere l’intervento degli psichiatri per calmare l’infermiere in evidente stato di agitazione.

La vittima dell’aggressione, finita a terra, è stata immediatamente soccorsa e sottoposta a tutti gli esami del caso per escludere danni. L’Asl, intanto, ha avviato un’indagine interna per chiarire le cause del pestaggio. Pare che tra i due non ci fossero particolari scontri o vecchie questioni. Probabile dunque che la violenta reazione sia staya causata dal forte stress.

Pare che sia stato chiesto anche il trasferimento in un altro reparto per l’infermiere autore dell’aggressione, al momento messo a riposo.

