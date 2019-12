0 Facebook L’Irpinia piange Marco, morto a 31 anni il giorno di Natale La vittima la sera della vigilia aveva cenato con la madre. Poi la tragedia del 25 Cronaca 27 Dicembre 2019 14:16 Di redazione 2'

La tragedia di Natale si è consumata per la famiglia Boccella di Castelfranci, località irpina in provincia di Avellino. Erano tutti pronti lo scorso 25 dicembre. La tavola imbandita e i parenti seduti. Mancava solo Marco.

Purtroppo quest’ultimo, 31 anni, non si è più svegliato. Il giovane è stato trovato senza vita nel suo letto. La sera precedente, in occasione della vigilia, Marco ha cenato con la madre. Secondo quanto riportato da Teleclub, quest’ultima da Villamaina era tornata a vivere con il figlio dopo che il 31enne ha avuto dei problemi giudiziari.

È stata lei ad aver fatto la drammatica scoperta. Quando è andata in camera del figlio per svegliarlo e invitarlo a tavola, Marco non dava cenni di vita. Immediato l’allarme e la chiamata ai soccorsi. Gli operatori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Sul luogo della tragedia son arrivati anche i carabinieri della locale compagnia. I militari hanno avviato i normali procedimenti del caso. La salma di Marco è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Moscati ad Avellino.

Molto probabilmente ,’autorità giudiziaria disporrà sul cadavere del 31enne l’esame autoptico. Ecco un messaggio di un amico dedicato a Marco e pubblicato sui social: “Spero che in questo viaggio troverai un mondo migliore ciao amico mio“.