Moto nuova, 17enne si schianta e muore a pochi chilometri da casa
Cronaca
25 Dicembre 2019 09:40

Doveva essere il regalo che si era fatto per Natale con il primo stipendio, ma si è trasformato in uno strumento di morte. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Fiume Veneto, in provincia di Pordenone, in Friuli.

Il giovane, Luca Pezzutti, si è scontrato contro un tombotto. L’impatto è stato fatale, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. I soccorsi sono stati allertati da un uomo che ha assistito all’incidente. Ha raccontato di aver visto la moto sfrecciare e poi di aver ascoltato un forte botto.

L’incidente è avvenuto a pochi chilometri dalla casa in cui viveva la vittima, Luca aveva deciso di provare prima del cenone la sua motocicletta nuova, avrebbe dovuto fare solo un giro e poi sarebbe rientrato. Purtroppo, però, ha incontrato un triste destino.