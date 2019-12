0 Facebook Canta “Ho visto Maradona”, Diego si commuove stringendo la maglia azzurra Calcio Napoli 24 Dicembre 2019 13:43 Di redazione 1'

L’amore di Maradona per Napoli durerà per sempre. Ne è una dimostrazione un video in cui il dio del calcio, intervistato dall’emittente sudamericana TYC Sports, intona il motivetto “Ho visto Maradona, ho visto Maradona”.

Diego Armando si commuove con la maglia azzurra tra le mani, sintomo di un legame con la città che è rimasto invariato nel corso degli anni.

L’intervista rientra in un documentario prodotto da TyC per la tv sudamericana che uscirà nei prossimi mesi e si chiama «Enamorado estoy».

