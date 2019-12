E’ stato portato in ospedale sabato scorso ed è attualmente in coma il bambino di 5 mesi che è stato portato dalla madre all’ospedale di Padova in condizioni critiche. Ha raccontato che potrebbe averlo scosso troppo forte per farlo dormire e da quel momento il piccolo non ha più respirato.

La donna, 29 anni, è arrivata di corsa in ospedale e adesso i medici starebbero valutando l’ipotesi della morte celebrale. La madre è stata interrogata dai carabinieri e dal magistrato di turno, a loro ha raccontato che il bambino aveva pianto tutta la notte per via di un dentino. A un certo punto, verso le sei del mattino, per farlo addormentare, avrebbe potuto cullarlo in un modo troppo violento.

Si tratterebbe, se l’ipotesi venisse confermata, di “baby shake sydrome”, sindrome del bambino scosso, che provoca gravi traumi celebrali. Intanto il piccolo è ricoverato in coma nel reparto di terapia intensiva e le prossime ore serviranno ai medici per capire come procedere.