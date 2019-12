0 Facebook Dramma di Natale, Ilaria muore a 34 anni in un incidente stradale: aveva da poco ricevuto la proposta di matrimonio Cronaca 25 Dicembre 2019 18:48 Di redazione 1'

Dramma di Natale. Una giovane donna ha perso la vita nella serata della Vigilia in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 673 nella periferia di Foggia. Per dinamiche ancora da chiarire, la vittima, Ilaria Adriatico, 34 anni, ha perso il controllo dell’auto ed è andata a finire contro un albero.

La giovane aveva da poco ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno. Aveva condiviso la foto di quella serata, quando era sulla ruota panoramica montata in città in occasione del Natale. Il fidanzato aveva fatto posizionare uno striscione rosso da alcuni amici e aveva scelto questo modo romantico per chiederle la mano.

Purtroppo Ilaria ha incontrato un triste destino. Immediato l’arrivo degli operatori del 118 sul posto, ma quando i sanitari sono intervenuti, per la giovane non c’era più nulla da fare. La trentaquattrenne era la titolare di un negozio di abbigliamento, che gestiva insieme alla famiglia. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La notizia della morte di Ilaria si è diffusa velocemente a Foggia, lasciando tutti attoniti per la tragedia. Tanti i messaggi di cordoglio per la sua morte.