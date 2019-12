0 Facebook L’oroscopo di Santo Stefano di Paolo Fox, cosa dicono le stelle per il 26 dicembre News 25 Dicembre 2019 12:35 Di redazione 4'

L’oroscopo di Paolo Fox per il 26 dicembre 2019. Come riportato dal Corriere della Città.

Quali saranno i segni favoriti dalle stelle? E quali invece avranno i pianeti contrari?

Ariete. Giornata nervosa, stancante e sottotono, in cui dovresti cercare di evitare scontri e tensioni. Cerca di resistere oggi e domani, perché gli ultimi giorni dell’anno saranno migliori. Se ci sono problemi sul lavoro, specie legati a precarietà, potranno essere superati in primavera.

Toro. Giornata molto positiva grazie all’ottimo influsso di Giove, Saturno, Luna e Sole, che ti preannunciano un anno nuovo ricco di belle emozioni e progetti vincenti. Questo potrebbe portare a escludere dalla tua vita le persone che finora ti hanno solo fatto perdere tempo o ti hanno preso in giro: adesso non ti accontenti più delle parole, vuoi i fatti. Intanto goditi questa bella giornata.

Gemelli. Giornata di recupero, con la Luna che non è più in opposizione. Se negli ultimi giorni vi siete stancati, adesso avete bisogno di riposare: approfittate de weekend in vista per organizzare qualcosa con il partner, perché il fine settimana è favorevole per l’amore: in questo modo riuscirete a rilassarvi e a ritrovare complicità e passione.

Cancro. Bando alle tristezze: dovresti cercare di evitare di pensare ancora al passato e alle cose che ti fanno male, specie in questi giorni di festa. Chi è costretto a lavorare potrebbe essere un po’ nervoso e reagire in modo polemico.

Leone. Giornata positiva, specialmente per quanto riguarda l’amore e i sentimenti, quindi approfittane oggi se vuoi chiarire una questione o se vuoi tentare un riavvicinamento, perché nel weekend potrebbero tornare ad esserci delle nubi.

Vergine. Giornata positiva, di recupero rispetto ai giorni scorsi. Adesso hai tre pianeti dalla tua parte, Saturno, Giove e Sole, che ti daranno aiuto nel corso del prossimo anno: sarà un 2020 importante e favorevole, che ti farà dimenticare le difficoltà che hai dovuto superare.

Bilancia. Giornata nervosa e sottotono, in cui sarebbe meglio farsi scivolare le cose, cercare di restare calmi ed evitare le discussioni, specie con i familiari. Cercate di essere attenti e prudenti e di non eccedere in nulla.

Scorpione. Giornata agitata e nervosa, ma tutto sommato positiva, perché quello che non va è solo il tuo umore. Se hai richieste da fare, muoviti tra oggi e domani, sia per quanto riguarda la professione che l’amore: hai più possibilità di avere risposte positive.

Sagittario. Giornata positiva, con i pianeti che resteranno dalla tua parte fino alla fine della settimana: sei favorito in amore e nei rapporti con gli altri, ma anche sul lavoro e negli affari, quindi se ci sono idee che stanno maturando, è il momento di metterle in pratica, perché è molto probabile che nel corso del prossimo anno i tuoi progetti vedranno luce.4

Capricorno. Giornata molto positiva, grazie all’influsso di quattro pianeti in ottimo aspetto ad Urano: Luna, Sole, Saturno e Giove, che ti danno una grande energia, aiutano nei progetti di lavoro, ma proteggono anche per quanto riguarda l’amore. Favoriti anche gli incontri per i single.

Acquario. Giornata interessante e positiva, in cui puoi vivere delle belle emozioni. Inizia un periodo in cui ci saranno molte conferme nella tua vita, sia a livello personale che professionale.

Pesci. Giornata di recupero, anche forse dovresti dedicarti ancora di più a te stesso, tagliarti del tempo per stare tranquillo e sereno. Forse hai dei pensieri o delle preoccupazioni, oppure ti senti un po’ spaesato e hai bisogno di rassicurazioni. Adesso devi recuperare a livello fisico e psicologico, poi potrai ripartire alla grande.