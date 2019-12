0 Facebook Dramma nel mondo del nuoto, Dario D’Alessandro muore a 16 anni in un incidente Cronaca 25 Dicembre 2019 12:26 Di redazione 1'

Ancora sangue sulle strade italiane. Un altro giovane ha perso la vita in un terribile incidente. La vittima si chiamava Dario D’Alessandro, era una giovane promessa del nuoto, campione italiano under 18. Il ragazzo era a bordo del suo scooter intorno alle 02.30 a Capezzano Pianore, in provincia di Lucca, quando, per dinamiche ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un’auto che aveva avanti e poi contro un muro.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Pare che il ragazzo stesse tornando da una festa di Natale, era stato a Pietrasanta, dove ogni anno il giorno della Vigilia, i bar restano aperti fino a tardi, servendo da bere alle tante persone che affollano la strada.

Doveva essere una serata di festa e si è trasformata in una tragedia.