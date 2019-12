0 Facebook Lutto a Napoli, è morto Gennaro Di Paola: partigiano delle Quattro Giornate Cronaca 25 Dicembre 2019 12:45 Di redazione 1'

Lutto per Napoli nel giorno di Natale. E’ morto Gennaro Di Paola, storico partigiano che partecipò alle Quattro giornate di Napoli nel settembre del 1943. Si è spento uno dei simboli della dissidenza partenopea contro l’oppressione dei tedeschi.

A comunicare la triste notizia è stato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che in una nota ha scritto: “È morto Gennaro Di Paola, partigiano, protagonista delle quattro giornate di Napoli del settembre del 1943. Insieme a tantissimi napoletani, donne e uomini spesso nemmeno maggiorenni, Gennaro contribuì a liberare Napoli dall’occupazione nazifascista. Ogni anno ci incontravamo in piazza per le commemorazioni ufficiali e cantavamo bella ciao. Un anziano fiero e dolcissimo, un partigiano vero. Ciao Gennaro, mi sei stato tanto caro“.

Il messaggio ha ricevuto in poco tempo molti commenti di dolore da parte di chi ricordava il coraggio di Di Paola. Il feretro sarà accompagnato dal gonfalone del Comune di Napoli decorato per le Quattro giornate.