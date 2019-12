0 Facebook Portici, agguato in un bar tabaccheria

38enne ucciso a colpi di arma da fuoco Portici 23 Dicembre 2019 11:26 Di redazione 1'

Un uomo e’ stato ucciso in un agguato a Portici, nel Napoletano. Ciro D’Anna, 38 anni, e’ stato raggiunto da colpi di arma da fuoco in un bar tabaccheria in via Universita’ ed e’ deceduto. L’uomo, secondo fonti investigative, era gia’ noto alle forze dell’ordine. Ancora ignoto il movente del raid.

Ciro D’Anna era un affiliato al clan Vollaro. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del Commissariato di Polizia di Portici-Ercolano, D’Anna e’ stato colpito da cinque proiettili mentre si trovava all’interno del locale. La Polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell’ agguato.

Seguono aggiornamenti

