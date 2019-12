0 Facebook Maltempo, Verdoliva: “Dagli operatori impegno straordinario, a loro il mio ringraziamento” News 23 Dicembre 2019 11:21 Di redazione 1'

“Carissime / Carissimi, le condizioni meteo di questi giorni hanno richiesto a tutta la Squadra ASL un impegno straordinario“. Esordisce così il Direttore Generale dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, commentando quanto accaduto ieri a Napoli e nella Campania tutta. “Questa mattina ho dato mandato al direttore UOC servizio 118 di valutare una finestra oraria – compatibile con l’uso di uno dei due elicotteri in esercizio e senza mai distrarre dal compito principale tali mezzi – per provvedere al trasferimento di personale sanitario turnista che sta svolgendo il proprio lavoro nelle strutture sanitarie sull’Isola di Capri e che non ha potuto fruire del monto/smonto nei giorni ultimi scorsi; tale disposizone resta attiva fino al superamento dell’emergenza meteo”.

“A tutti Voi – aggiunge – va il mio ringraziamento per l’abnegazione e la professionalità ogni giorno messa in campo”.

