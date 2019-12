0 Facebook Dolcezze digitali da Confindustria 4.0 Il visual artist Frank Cerami Illumina la facciata del monumentale Palazzo Portanna, il salotto di Piazza De’Martiri Cultura 23 Dicembre 2019 11:36 Di Juanuaria Piromallo 1'

Un videomapping, sciabolate di luci laser accompagnate da sottofondo musicale zen hanno entusiasmato gli invitati. L’idea di Vito Grassi, leader della Confindustria/Campania, era quella di regalare una performance luminosa alla città con proiezioni di “Remix portrait”sul portale del palazzo. Gongola Grassi che ha appena lanciato con successo Connext, la piattaforma digitale che cambierà il modo di interazione e di fare “sistema”.

Praticamente si sta tracciando la via di Confindustria 4.0. Ha subito aderito all’evento di Cerami anche la banca Fideraum che ha sede nel cortile del palazzo. Il direttore Oscar Cardarelli ha dovuto faticare parecchio per far sgomberare il cortile dalla macchine e servire lì tarallucci e vino: “Come sarebbe bello se rimanesse sempre così!“.

Poche ore dopo Frank Cerami inaugurava a Capri il “Winter Art Festival”, ancora una installazione d’immagini fluttuanti proiettate sul borgo di Marina Grande. Si chiama Pink city e accoglierà Sophia Loren, madrina di Capri-Hollywood, dal 29 dicembre al 2 gennaio. Sempre che non soffra il mal di mare!

FB pagina Januaria Piromallo