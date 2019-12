0 Facebook Mara Venier preoccupata, problemi per il marito: “Congestione polmonare prima di Natale” Spettacolo 23 Dicembre 2019 17:21 Di redazione 2'

Preoccupazione per Mara Venier a pochi giorni dalle feste di Natale. Il marito, Nicola Carraro, ha condiviso una foto al fianco della moglie, spiegando di essere tornato a casa da lei dopo 15 giorni di congestione polmonare.

“Eccoci qua , sono tornato dalla mia fantastica moglie dopo 15 giorni di congestione polmonare”, dalle parole del marito di Mara, sembrerebbe che sia stato ricoverato in ospedale per le cure. Al post non è mancato il commento della Venier, che ha scritto: “Quanto mi hai fatto preoccupare marito mio”.

Ai tanti fan della conduttrice non è sfuggito il post del marito, in tanti hanno commentato rallegrandosi per la ritrovata forma fisica di Nicola. C’è anche chi le ha detto che si vedeva fosse molto preoccupata durante l’ultima puntata di Domenica In, parole che hanno ricevuto la risposta della conduttrice, che ha scritto: “E’ vero“. Per fortunata Nicola è tornato a casa e la coppia potrà trascorrere il Natale con la famiglia in pace e serenità. Poco dopo, infatti, ha condiviso l’immagine di Mara in stazione piena di bagagli.

Il post di Nicola Carraro