Va alla cena di Natale con gli amci e muore poco dopo. Federico aveva 33 anni Il giovane era alla cena con i compagni della squadra Cronaca 23 Dicembre 2019 17:03

A trovarlo senza vita è stato un vigilantes che aveva notato l’auto ferma in strada. Federico Cerreti, 33 anni appena, era morto. Come riporta Il Resto del Carlino, è accaduto a Pesaro. Quando la guardia ha allertato il 118 purtroppo era già troppo tardi.

Federico lavorava nella ditta di imballaggi di famiglia, era un operaio e giocava in terza categoria. Aveva trascorso la serata con i compagni della squadra Gallo Football, un occasione per scambiarsi gli auguri di Natale. Lasciato il ristorante Vecchia Fonte di Sant’Angelo in Lizzola, si è messo in auto con la promessa di rivedersi dopo le festività.

Poi, probabilmente un malore, lo ha stroncato in pochi istanti. Il 33enne è morto così, solo, senza che nessuno potesse aiutarlo. Sconvolto il vigilantes che lo ha trovato cadaere in auto.

Un dolore impossibile da sopportare per la famgilia e per quegli amici che lo avevano salutato poco prima.

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo del 33enne per accertare le cause dell’improvviso decesso.

