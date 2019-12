0 Facebook “Come gli africani”, Salvini non ci sta e risponde a Bossi: “Sbagliato pensare che una parte del Paese meriti meno dell’altra” Il senatur aveva parlato dei meridionali durante l'ultimo congresso della Lega. La risposta dell'ex Ministro degli Interni Politica 23 Dicembre 2019 17:27 Di redazione 1'

Aveva detto che al Sud i meridionali rischierebbero di fare come gli africani e che sarebbe giusto ‘aiutarli a casa loro‘. Ad affermarlo Umberto Bossi, il senatur è stato tra i protagonisti dell’ultimo congresso della Lega.

Il partito nato in ‘padania‘ non avrà più la parola ‘Nord‘ nel nome, realizzando la dimensione nazionale che gli ha dato il Segretario Matteo Salvini. Se per il leader del Carroccio i nuovi ‘avversari’ sono gli immigrati e l’Europa, per Bossi – invece – sono ancora i meridionali.

Per questo, dopo la risposta di Nunzia De Girolamo, è arrivata anche proprio quella di Salvini che ha ‘bacchettato’ Bossi sul tema. “Se qualcuno pensa che ci sia una parte del Paese che merita meno dell’altra ha sbagliato. Qualcuno è fermo al passato. Solo uniti si vince”.