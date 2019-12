0 Facebook Investito da un auto mentre porta a passeggio il cane, muore con il suo cucciolo Cronaca 23 Dicembre 2019 17:01 Di redazione 1'

Tragedia sul litorale di Gaeta. Un uomo è stato investito da un’auto mentre portava a passeggio il suo cane. La vittima, 60 anni, era uscito come faceva ogni sera per far camminare il suo cucciolo, purtroppo ha incontrato un triste destino.

L’incidente è avvenuto nella zona San Carlo intorno alle 19 di domenica. In questo periodo dell’anno Gaeta è molto affollata, tante persone scelgono di andare a vedere le luminarie che decorano il comune a Natale. La notizia della morte si è diffusa velocemente, sconvolgendo l’intera comunità.

L’uomo e il cane sono praticamente morti sul colpo, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il conducente dell’auto, una Mini Cooper, un giovane di 23 anni di Formia, si è dato alla fuga dopo l’investimento ed è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri della caserma locale.