Barbara D'Urso ha un nuovo lavoro? Dopo il suo post, fan preoccupati Spettacolo 23 Dicembre 2019

Barbara D’Urso ha condiviso un post che ha insospettito i suoi numerosi followers. La conduttrice napoletana potrebbe avere in programma una nuova esperienza lavorativa. A farlo intendere è stata proprio lei attraverso il suo profilo Instagram.

La regina del palinsesto di canale 5 ha pubblicato una sua foto davanti all’ingresso di “Mediaset España”, sede spagnola dell’emittente televisiva, con la frase: “Ma cosa ci faccio io a Mediaset España? Provate a indovinare“.

Sono bastate poche parole per “preoccupare” i fan che hanno creduto cambiasse paese. La conduttrice, poco dopo, ha pubblicato un’altra immagine in compagnia dell’attore spagnolo Alvaro Rico Ladera e ha scritto: “Il mistero continua“. Che qualcosa bolla in pentola è certo, potrebbe esserci una futura collaborazione tra le due emittenti, italiana e spagnola.

Il timore dei tanti followers è che, se Barbara dovesse iniziare una collaborazione in Spagna, potrebbe allontanarsi dai suoi programmi, che sono seguitissimi e battono ogni record di ascolto. Per sapere cosa stia accadendo, dovremo attendere la prossima comunicazione della D’Urso. Sicuramente non tarderà ad arrivare.

Il post di Barbara D’Urso