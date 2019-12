0 Facebook “Mamma cara, sei riuscita a farmi piangere”, la lettera di Al Bano a donna Jolanda La lettera è stata scritta e inviata al settimanale Gente Spettacolo 21 Dicembre 2019 13:09 Di redazione 2'

“Mamma cara, sei riuscita a farmi piangere. Le lacrime le ho sempre mandate indietro, e Dio sa quante volte ho dovuto farlo, ma stavolta le lascio scorrere: sto invecchiando, forse”. Sono queste le parole di Al Bano Carrisi in una lettera scritta alla mamma morta di recente. Donna Jolanda, aveva 96 anni ed era per Al Bano, ma per Cellino San Marco tutta, un punto di riferimento. Nella lettera, pubblicata su Gente, si legge ancora: “Dopo che ti abbiamo portato al camposanto, mercoledì 11 dicembre, ero frastornato, spento, smarrito, senza parole. Ero stanco dentro. Invece ora che la nebbia del dolore da un po’ di respiro all’anima ritrovo la voglia di parlarti”.

Al Bano si riferisce alla scomparsa dell’anziana madre parlando di un “brutto scherzo“. Gli aveva promesso che l’avrebbe aspettato dopo il concerto e invece è arrivato li e l’ha trovata “rigida, fredda, piccola e leggera come una bambino. Ma era giusto che tu andassi“.

“Sei in paradiso, riposati, tieni la mano al tuo uomo. A me restano ricordi e insegnamenti” ha concluso il cantante.

Leggi altre notizie su Voce di Napoli

Seguici anche sulla pagina Facebook