Nei mesi scorsi qualcuno avrebbe provato a cercare nei cimiteri bresciani la lapide di Nadia Toffa. E’ questo il racconto fatto, in un’intervista per La Repubblica, dalla madre della iena scomparsa lo scorso agosto a causa di un tumore. La signora Margherita ha rivelato di averla sepolta in un posto segreto.

“L’ho nascosta in un posto segreto. Abbiamo saputo che qualcuno la cercava nei cimiteri bresciani”, queste le parole della madre di Nadia. Non ha spiegato quale sia il motivo, ma è facilmente desumibile. Probabilmente con la famiglia avranno voluto un posto lontano dai riflettori, dove poter salutare la giovane giornalista.

La madre ha anche raccontato come sta vivendo il primo Natale senza Nadia: “Nadia sarà con noi, so che può sembrare assurdo ma io non la sento ancora morta. La sento vivissima, vicina. Ci sarà. L’unica differenza è che non faremo il pranzo qui sotto nella tavernetta, ma in un ristorante. ci hanno riservato una saletta”. Non è mancato un ricordo agli ultimi giorni vissuti da Nadia, quando sapeva che la malattia se la stava portando via: “Era impegnativa, un turbine, ogni giorno un’idea, ha progettato il giardino d’inverno e poi siamo andate a cercare chi lo realizzasse”.